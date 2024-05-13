Ланцюжок вдарив струмом 16-річного хлопця із США. Майже вся його шия в глибоких опіках.

Як вдарило струмом

Рейс лежав вдома на ліжку. Його ланцюжок випадково натрапив на оголений зубець вилки від подовжувача. Це призвело до ураження струмом.

Teen almost died after religious cross necklace electrocuted him https://t.co/AuQuFICy1h via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) May 13, 2024

Хлопця терміново доставили до медзакладу.

Лікарі встановили, що підліток отримав опіки другого, третього та четвертого ступенів.

Наскільки сильним був удар струмом

Рейс отримав таку напругу, якої було б достатньо, щоб убити людину.

Палаючий ланцюжок та намисто залишили тридюймову дірку в матраці підлітка.

– Божевільна річ була під час ураження електричним струмом, вона приварила частину його ланцюга до зарядного пристрою, – розповідає мама хлопця.

Майже вся шия підлітка вкрита шрами, які будуть з ним впродовж усього життя.

Рейсові можна зробити пересадку шкіри, але він не хоче цього, якщо це не необхідно з медичної точки зору.