Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Фото Новини здоров’я

Це могло його вбити: підлітка із США вдарило струмом через ланцюжок на шиї

13 Травня 2024, 16:32
Ольга Боднарчук редактор
ланцюжок
Джерело: Pexels

Ланцюжок вдарив струмом 16-річного хлопця із США. Майже вся його шия в глибоких опіках.

Як вдарило струмом

Рейс лежав вдома на ліжку. Його ланцюжок випадково натрапив на оголений зубець вилки від подовжувача. Це призвело до ураження струмом.

Хлопця терміново доставили до медзакладу.

Лікарі встановили, що підліток отримав опіки другого, третього та четвертого ступенів.

Наскільки сильним був удар струмом  

Рейс отримав таку напругу, якої було б достатньо, щоб убити людину.

Палаючий ланцюжок та намисто залишили тридюймову дірку в матраці підлітка.

– Божевільна річ була під час ураження електричним струмом, вона приварила частину його ланцюга до зарядного пристрою, – розповідає мама хлопця.

Майже вся шия підлітка вкрита шрами, які будуть з ним впродовж усього життя.

Рейсові можна зробити пересадку шкіри, але він не хоче цього, якщо це не необхідно з медичної точки зору.

Читайте також:
опікиПравила виживання: експерти про першу допомогу в разі термічних і теплових опіків

Джерело
Daily Mail
Теги
історії героїв опіки США
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь