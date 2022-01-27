Несмотря на рост заболеваемости Омикроном в Европе, Дания снимает практически все карантинные ограничения. Новые правила начнут действовать с 1 февраля 2022 года.

— Мы прощаемся с ограничениями и добро пожаловать в жизнь, которую мы его знали до коронавируса, — заявила премьер-министр Мэтте Фредериксен.

Дания станет первой страной Европейского союза, которая снимет внутренние ограничения, несмотря на волну распространения штамма Омикрон.

Как отметила Фредериксен, вакцинация стала супероружием в борьбе с коронавирусом. Это дало надежную защиту от продолжающейся инфекции. Вот почему правительство Дании решило, что коронавирус больше не следует считать опасной болезнью для общества.

Следовательно отменят все внутренние ограничения, включая пропуска для вакцинации, обязательное ношение масок, раннее закрытие баров и ресторанов.

Впрочем, это касается только внутренних ограничений. Некоторые пограничные меры останутся еще на четыре недели. Это будет касаться тестов, карантина в зависимости от статуса иммунитета путешественников.

Точного перечня правил карантина, которые продолжат действовать в правительстве, пока нет.

Источник: NDTV.com