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Данія повертається до життя: які карантинні обмеження скасують з 1 лютого 2022 року

27 Січня 2022, 16:19
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
кафе проверка
Джерело: Depositphotos

Незважаючи на зростання захворюваності на Омікрон у Європі, Данія знімає практично всі карантинні обмеження. Нові правила почнуть діяти з 1 лютого 2022 року.

– Ми прощаємося з обмеженнями та ласкаво просимо в життя, яке ми знали до коронавірусу, — заявила прем’єр-міністр Метте Фредеріксен.

Данія стане першою країною Європейського Союзу, яка зніме внутрішні обмеження, попри хвилю поширення штаму Омікрон.

Як зазначила Фредеріксен, вакцинація стала суперзброєю у боротьбі з коронавірусом. Це дало надійний захист від інфекції, що триває. Ось чому уряд Данії вирішив, що коронавірус більше не слід вважати небезпечною хворобою для суспільства.

Отже, скасують всі внутрішні обмеження, зокрема перепустки для вакцинації, обов’язкове носіння масок, раннє закриття барів і ресторанів.

Втім, це стосується внутрішніх обмежень. Деякі прикордонні заходи залишаться ще на чотири тижні. Це напевно стосуватиметься тестів, карантину залежно від статусу імунітету мандрівників.

Точного переліку правил карантину, що продовжать діяти в уряді, поки що немає.

Джерело: NDTV.com

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Коронавирус Covid-19
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