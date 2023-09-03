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Где живет похоть: ученые выяснили, как можно включить или выключить сексуальность

3 сентября 2023, 09:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
секс
Источник: Pexels

Ученые Стэнфордского университета в ходе эксперимента на мышах обнаружили, что источник ощущения собственной сексуальности находится в очень специфическом наборе клеток мозга.

Как сообщается, исследователи научились включать и выключать эту клеточную схему, что, по их словам, может привести к новым методам лечения сексуальных расстройств и углубить наше понимание этой самой первобытной силы.

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— Это фундаментальное поведение, которое имеет решающее значение для нашего личного удовлетворения, а также для распространения нашего вида, — отметил профессор психиатрии и нейробиологии Стэнфорда Нирао Шах.

По его словам, мы пока очень мало знаем о том, как мозг организует и регулирует такое поведение.

В ходе эксперимента Шах и его команда обнаружили в мозгу мышей крошечные нейронные связи, отвечающие за обработку информации из внешнего мира. Они сообщают самцу, является ли самка привлекательной, и заставляют самца флиртовать.

По словам профессора Шаха, пока неизвестно, будет ли этот механизм спаривания справедлив для людей. Но поскольку эта схема живет в эволюционно древней части мозга, она, вероятно, будет универсальной среди самцов млекопитающих.

— Вполне вероятно, что существуют похожие наборы нейронов, которые регулируют сексуальное вознаграждение, поведение и удовлетворение, — предположил ученый.

Ученые давно задаются вопросом, что движет стремлением к спариванию. Почему некоторые мужчины являются беспорядочными половыми партнерами, в то время как другие предпочитают остаться дома и смотреть Netflix.

Открытия, подобные результатам работы команды из Стэнфорда, расширяют наше понимание биологических основ либидо как начального шага в спаривании и сексуальности, что имеет последствия для других млекопитающих, включая человека, констатируют исследователи.

Источник
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження Секс
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