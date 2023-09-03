Учені Стенфордського університету під час експерименту на мишах виявили, що джерело відчуття власної сексуальності розташоване в дуже специфічному наборі клітин мозку.

Як повідомляється, дослідники навчилися вмикати і вимикати цю клітинну схему, що, за їхніми словами, може призвести до нових методів лікування сексуальних розладів і поглибити наше розуміння цієї самої первісної сили.

– Це фундаментальна поведінка, яка має вирішальне значення для нашого особистого задоволення, а також для поширення нашого виду, – зазначив професор психіатрії та нейробіології Стенфорда Нірао Шах.

За його словами, ми поки що дуже мало знаємо про те, як мозок організовує і регулює таку поведінку.

Під час експерименту Шах і його команда виявили в мозку мишей крихітні нейронні зв’язки, що відповідають за обробку інформації із зовнішнього світу. Вони повідомляють самцеві, чи є самка привабливою, і змушують самця фліртувати.

За словами професора Шаха, поки невідомо, чи буде цей механізм спарювання справедливим для людей. Але оскільки ця схема живе в еволюційно давній частині мозку, вона, ймовірно, буде універсальною серед самців ссавців.

– Цілком імовірно, що існують схожі набори нейронів, які регулюють сексуальну винагороду, поведінку і задоволення, – припустив учений.

Учені давно задаються питанням, що рухає прагненням до спарювання. Чому деякі чоловіки є безладними статевими партнерами, тоді як інші вважають за краще залишитися вдома і дивитися Netflix.

Відкриття, подібні до результатів роботи команди зі Стенфорда, розширюють наше розуміння біологічних основ лібідо як початкового кроку в спаровуванні та сексуальності, що має наслідки для інших ссавців, зокрема й людини, констатують дослідники.