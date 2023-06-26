Регулярна сексуальна активність позитивно впливає на фізичне та емоційне здоровʼя кожної людини.

Крім того, фахівці запевняють, що кохатися потрібно не лише для задоволення, а й для зміцнення здоров’я.

Чому потрібно частіше займатися сексом та як регулярне статеве життя впливає на організм – Фактам ICTV розповів психолог та сексолог Максим Журавський.

Сім причин, чому потрібно частіше займатися сексом

– Важливо враховувати, що вплив регулярного сексу на здоров’я може варіюватися у кожної людини, залежно від її фізичного стану, віку, статевої орієнтації та інших факторів. Ключовою є здорова і консенсуальна сексуальна активність, яка відповідає індивідуальним потребам та забезпечує комфорт і задоволення для всіх учасників, – наголошує сексолог.

Журавський наводить кілька причин, чому регулярний секс має бути в житті кожного.

Фізичне здоровʼя

Регулярний секс сприяє підтримці функціонування органів та систем організму.

Він сприяє покращенню кровообігу, зміцненню м’язів, зниженню ризику серцево-судинних захворювань, підтримці здорових рівнів гормонів та імунної системи.

Емоційне задоволення

Сексуальна активність виробляє ендорфіни, серотонін та інші “гормони щастя”, які підвищують настрій, зменшують стрес і сприяють відчуттю задоволення.

– Регулярний секс може покращити ваше загальне самопочуття і зміцнити емоційний зв’язок з партнером, – каже сексолог.

Інтимний зв’язок з партнером

Регулярний секс може сприяти підтримці близькості, інтимності та збудуванню спільності з партнером. Він сприяє взаємній прив’язаності, підтримує здоровий стан відносин та може покращити якість вашого сексуального життя.

Підтримка репродуктивного здоров’я

Регулярний секс може сприяти підтримці репродуктивного здоров’я, збільшенню шансів на вагітність, підтримці функціонування репродуктивної системи та збереженню здоров’я статевих органів.

Підвищений імунітет

– Деякі дослідження вказують на зв’язок між регулярним сексом і підвищеним рівнем антитіл, які сприяють боротьбі з інфекціями та покращують імунну систему, – каже Журавський.

Зменшення ризику депресії

Сексуальна активність пов’язана зі зменшенням ризику депресії та покращенням настрою. Під час сексу в організмі виділяються гормони, такі як окситоцин, серотонін і дофамін, які сприяють підвищенню настрою і зниженню рівня стресу.

Покращення сну

Після сексуальної активності організм випускає гормони, такі як пролактин, які сприяють відчуттю розслаблення та сну. Це може сприяти покращенню якості сну.

– Важливо зазначити, що “регулярність” визначається індивідуально і може різнитися для кожної пари або особи. Важливо знайти баланс, який відповідає вашим потребам, фізичному стану та вподобанням, – додає сексолог.

Журавський радить завжди спілкуватися з партнером про ваші потреби та очікування, щоб забезпечити задоволення обом.

Скільки разів на тиждень потрібно займатися сексом

– Частота сексуальної активності, яка вважається оптимальною для здоров’я, може варіюватися в залежності від індивідуальних потреб та уподобань кожної людини.

Журавський наголошує, що не існує одного конкретного числа або норми, яка підходила б для всіх. Деякі люди можуть відчувати задоволення та позитивні ефекти від регулярного сексу кілька разів на тиждень, тоді як іншим комфортно займатися сексом рідше чи частіше.

– Важливо зрозуміти, що якість і задоволення взаємодії між партнерами є так само важливими, як і кількість. Якщо обидва партнери відчувають взаємне задоволення, то частота не така важлива, – каже сексолог.

Основним принципом є знаходження балансу, який відповідає вашим потребам, фізичному стану та рівню комфорту. Важливо зважати на фізичну та емоційну готовність, а також розуміння та згоду обох партнерів.