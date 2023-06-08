Які помилки роблять партнери після сексу – відповідь сексолога

Активне сексуальне життя має важливе значення у стосунках між чоловіком та жінкою.

Щоб отримувати максимальне задоволення, важливо не лише правильно готуватися до статевого акту, а й дотримуватися певних правил після.

Які найнебезпечніші помилки допускають чоловік та жінка після сексу – дізнавалися Факти ICTV.

Чого не можна робити після сексу – поширені помилки

Лікар психотерапевт-сексолог, кандидат медичних наук, голова Міжнародної асоціації практичної сексології та експерт компанії Woman Insight Олена Голоцван зазначає, що після сексу не можна робити все те, що вбиває бажання та задоволення від інтиму.

Аби не зіпсувати взаємини з партнером:

Не можна зʼясовувати стосунки.

Не можна закатувати істерику.

Не варто казати, що вас щось не влаштовує у стосунках – залиште це на потім.

Не потрібно показувати відразу чи незадоволення.

– Важливо розуміти, що у кожного після сексу є період, коли людина ще переживає ті позитивні емоції, відчуває “післясмак”. У цей період краще давати людині спокій. Лише потім можна щось зʼясовувати, – каже Голоцван.

Психотерапевт-сексолог додає, що найчастіше після оргазму люди починають зізнаватися одне одному в коханні та давати порожні обіцянки. Усе це відбувається на хвилі позитивних відчуттів та задоволення.

– Коли ейфорія після оргазму пройде, потрібно буде відповідати за свої слова, а це не завжди можливо, – додає сексолог.

Ще одна поширена помилка: коли жінка отримала найвище задоволення, ейфорія ще не минула і вона хоче повторити статевий акт. Тут важливо розуміти, що чоловік не завжди зможе зайнятися сексом, йому необхідний певний час, щоб відновити сили.

– Люди полюбляють закріплювати задоволення алкоголем чи цигарками. Так робити не варто, від цього зʼявляється залежність, – додає Голоцван.

До яких наслідків можуть призвести помилки після сексу

Зазвичай помилки після сексу призводять до порушень у взаєминах між партнерами. Це негативні почуття, які переживають чоловік та жінка (образа, провина, злість, роздратування).

– Це призводить до відчуження, зниження бажання займатися сексом та навіть до сексуальної аверсії (відраза). Це відбувається через те, що партнери не розуміють одне одного, – каже психотерапевт-сексолог.

Що потрібно зробити після сексу – поради сексолога

Всесвітньо відомі вчені Вільям Мастерс та Вірджинія Джонсон описали чотири сексуальні реакції людини в статевому акті:

Потяг. Збудження. Оргазм. Стадія дозволу.

Саме про останню стадію дозволу розповідає Олена Голоцван. За її словами, це кінцевий етап у сексі, коли партнери задовольнили одне одного та відпочивають.

– Кожен переживає цей стан по-різному та хоче закріпити секс якимось задоволенням. Стадія дозволу дуже важлива, адже від неї залежить майбутнє бажання продовжувати сексуальні стосунки з цим партнером, – розповідає сексолог.

Голоцван радить обговорити після інтиму сексуальні бажання одне одного. Зʼясуйте, як вам більше подобається займатися сексом, в яких позах, які дотики, слова, поцілунки тощо.

– Звичайно, не варто після сексу кудись бігти та поспішати. Насолодіться моментом та спокоєм у тілі, – підсумовує сексолог.

Експерт у сфері жіночої освіти та власниця компанії Woman Insight Світлана Керимова також зазначає, що після статевого акту важливо розслабитись та відчувати енергообмін між вами та партнером.