Какие ошибки совершают партнеры после секса — ответ сексолога

Активная сексуальная жизнь важна в отношениях между мужчиной и женщиной.
Чтобы получать максимальное удовольствие, важно не только правильно готовиться к половому акту, но и соблюдать определенные правила после.
Какие самые опасные ошибки допускают мужчина и женщина после секса – узнавали Факты ICTV.
Чего нельзя делать после секса — распространенные ошибки
Врач психотерапевт-сексолог, кандидат медицинских наук, председатель Международной ассоциации практической сексологии и эксперт компании Woman Insight Елена Голоцван отмечает, что после секса нельзя делать все то, что убивает желание и удовольствие от интима.
Чтобы не испортить отношения с партнером:
- Нельзя выяснять отношения.
- Нельзя закатывать истерику.
- Не стоит говорить, что вас что-то не устраивает в отношениях — оставьте это на потом.
- Не нужно показывать отвращение или неудовлетворенность.
— Важно понимать, что у каждого после секса есть период, когда человек еще переживает те положительные эмоции, испытывает “послевкусие”. В этот период лучше оставить человека в покое. Только потом можно что-то выяснять, — говорит Голоцван.
Психотерапевт-сексолог добавляет, что чаще всего после оргазма люди начинают признаваться друг другу в любви и давать пустые обещания. Все это происходит на волне положительных ощущений и удовольствия.
— Когда эйфория после оргазма пройдет, нужно будет отвечать за свои слова, а это не всегда возможно, — добавляет сексолог.
Еще одна распространенная ошибка: когда женщина получила наивысшее удовольствие, эйфория еще не прошла и она хочет повторить половой акт. Здесь важно понимать, что мужчина не всегда сможет заняться сексом, ему необходимо определенное время, чтобы восстановить силы.
— Люди любят закреплять удовольствие алкоголем или сигаретами. Так делать не стоит, от этого появляется зависимость, — добавляет Голоцван.
К каким последствиям могут привести ошибки после секса
Обычно ошибки после секса приводят к нарушениям во взаимоотношениях между партнерами. Это негативные чувства, которые испытывают мужчина и женщина (обида, вина, злость, раздражение).
— Это приводит к отчуждению, снижению желания заниматься сексом и даже к сексуальной аверсии (отвращение). Это происходит из-за того, что партнеры не понимают друг друга, — говорит психотерапевт-сексолог.
Что нужно сделать после секса — советы сексолога
Всемирно известные ученые Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон описали четыре сексуальных реакции человека в половом акте:
- Влечение.
- Возбуждение.
- Оргазм.
- Стадия разрешения.
Именно о последней стадии разрешения рассказывает Елена Голоцван. По ее словам, это конечный этап в сексе, когда партнеры удовлетворили друг друга и отдыхают.
— Каждый переживает это состояние по-разному и хочет закрепить секс каким-то удовольствием. Стадия разрешения очень важна, ведь от нее зависит будущее желание продолжать сексуальные отношения с данным партнером, — рассказывает сексолог.
Голоцван советует обсудить после интима сексуальные желания друг друга. Узнайте, как вам больше нравится заниматься сексом, в каких позах, какие прикосновения, слова, поцелуи и т. д.
— Конечно, не стоит после секса куда-то бежать и спешить. Насладитесь моментом и спокойствием в теле, — заключает сексолог.
Эксперт в сфере женского образования и владелица компании Woman Insight Светлана Керимова также отмечает, что после полового акта важно расслабиться и почувствовать энергообмен между вами и партнером.
— Я очень люблю выражение: Не важно, что вы сделали или сказали, единственное, что запомнит ваш партер — то, что вы заставили чувствовать его рядом с вами. Поэтому советую не спешить, а наслаждаться процессом, — добавляет эксперт.