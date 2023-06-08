Какие ошибки совершают партнеры после секса — ответ сексолога

Активная сексуальная жизнь важна в отношениях между мужчиной и женщиной.

Чтобы получать максимальное удовольствие, важно не только правильно готовиться к половому акту, но и соблюдать определенные правила после.

Какие самые опасные ошибки допускают мужчина и женщина после секса – узнавали Факты ICTV.

Чего нельзя делать после секса — распространенные ошибки

Врач психотерапевт-сексолог, кандидат медицинских наук, председатель Международной ассоциации практической сексологии и эксперт компании Woman Insight Елена Голоцван отмечает, что после секса нельзя делать все то, что убивает желание и удовольствие от интима.

Чтобы не испортить отношения с партнером:

Нельзя выяснять отношения.

Нельзя закатывать истерику.

Не стоит говорить, что вас что-то не устраивает в отношениях — оставьте это на потом.

Не нужно показывать отвращение или неудовлетворенность.

— Важно понимать, что у каждого после секса есть период, когда человек еще переживает те положительные эмоции, испытывает “послевкусие”. В этот период лучше оставить человека в покое. Только потом можно что-то выяснять, — говорит Голоцван.

Психотерапевт-сексолог добавляет, что чаще всего после оргазма люди начинают признаваться друг другу в любви и давать пустые обещания. Все это происходит на волне положительных ощущений и удовольствия.

— Когда эйфория после оргазма пройдет, нужно будет отвечать за свои слова, а это не всегда возможно, — добавляет сексолог.

Еще одна распространенная ошибка: когда женщина получила наивысшее удовольствие, эйфория еще не прошла и она хочет повторить половой акт. Здесь важно понимать, что мужчина не всегда сможет заняться сексом, ему необходимо определенное время, чтобы восстановить силы.

— Люди любят закреплять удовольствие алкоголем или сигаретами. Так делать не стоит, от этого появляется зависимость, — добавляет Голоцван.

К каким последствиям могут привести ошибки после секса

Обычно ошибки после секса приводят к нарушениям во взаимоотношениях между партнерами. Это негативные чувства, которые испытывают мужчина и женщина (обида, вина, злость, раздражение).

— Это приводит к отчуждению, снижению желания заниматься сексом и даже к сексуальной аверсии (отвращение). Это происходит из-за того, что партнеры не понимают друг друга, — говорит психотерапевт-сексолог.

Что нужно сделать после секса — советы сексолога

Всемирно известные ученые Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон описали четыре сексуальных реакции человека в половом акте:

Влечение.

Возбуждение.

Оргазм.

Стадия разрешения.

Именно о последней стадии разрешения рассказывает Елена Голоцван. По ее словам, это конечный этап в сексе, когда партнеры удовлетворили друг друга и отдыхают.

— Каждый переживает это состояние по-разному и хочет закрепить секс каким-то удовольствием. Стадия разрешения очень важна, ведь от нее зависит будущее желание продолжать сексуальные отношения с данным партнером, — рассказывает сексолог.

Голоцван советует обсудить после интима сексуальные желания друг друга. Узнайте, как вам больше нравится заниматься сексом, в каких позах, какие прикосновения, слова, поцелуи и т. д.

— Конечно, не стоит после секса куда-то бежать и спешить. Насладитесь моментом и спокойствием в теле, — заключает сексолог.

Эксперт в сфере женского образования и владелица компании Woman Insight Светлана Керимова также отмечает, что после полового акта важно расслабиться и почувствовать энергообмен между вами и партнером.