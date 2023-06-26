Регулярная сексуальная активность положительно влияет на физическое и эмоциональное здоровье каждого человека.

Кроме того, специалисты уверяют, что заниматься любовью нужно не только для удовольствия, но и для укрепления здоровья.

Почему нужно чаще заниматься сексом и как регулярная половая жизнь влияет на организм — Фактам ICTV рассказал психолог и сексолог Максим Журавский.

6 причин, по которым вам нужно чаще заниматься сексом

— Важно учитывать, что влияние регулярного секса на здоровье может варьироваться у каждого человека, в зависимости от его физического состояния, возраста, сексуальной ориентации и других факторов, — говорит Журавский.

Сексолог подчеркивает, что ключевым моментом является здоровая и согласованная сексуальная активность, которая отвечает индивидуальным потребностям и обеспечивает комфорт и удовлетворение для всех участников.

Журавский приводит несколько причин, почему регулярный секс должен быть в жизни каждого.

Физическое здоровье

Регулярный секс способствует поддержанию функционирования органов и систем организма.

Он способствует улучшению кровообращения, укреплению мышц, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, поддержанию здоровых уровней гормонов и иммунной системы.

Эмоциональное удовлетворение

Сексуальная активность вырабатывает эндорфины, серотонин и другие “гормоны счастья”, которые повышают настроение, уменьшают стресс и способствуют ощущению удовольствия.

— Регулярный секс может улучшить ваше общее самочувствие и укрепить эмоциональную связь с партнером, — говорит сексолог.

Интимная связь с партнером

Регулярный секс может способствовать поддержанию близости и построению общности с партнером. Он способствует взаимной привязанности, поддерживает здоровое состояние отношений и может улучшить качество вашей сексуальной жизни.

Поддержка репродуктивного здоровья

Регулярный секс может способствовать поддержанию репродуктивного здоровья, увеличению шансов на беременность, поддержанию функционирования репродуктивной системы и сохранению здоровья половых органов.

Повышенный иммунитет

— Некоторые исследования указывают на связь между регулярным сексом и повышенным уровнем антител, которые способствуют борьбе с инфекциями и улучшают иммунную систему, — говорит Журавский.

Снижение риска депрессии

Сексуальная активность связана с уменьшением риска депрессии и улучшением настроения. Во время секса в организме выделяются гормоны, такие как окситоцин, серотонин и дофамин, которые помогают улучшить настроение и снизить уровень стресса.

Улучшение сна

После сексуальной активности организм выделяет гормоны, такие как пролактин, которые способствуют ощущению расслабления и сна. Это может помочь улучшить качество сна.

— Важно отметить, что “регулярность” определяется индивидуально и может различаться для каждой пары или человека.

Сексолог добавляет, что важно найти баланс, который соответствует вашим потребностям, физическому состоянию и предпочтениям.

Журавский советует всегда общаться с партнером о ваших потребностях и ожиданиях, чтобы обеспечить удовлетворение обоих.

Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

— Частота сексуальной активности, которая считается оптимальной для здоровья, может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей и предпочтений каждого человека.

Журавский подчеркивает, что не существует одного конкретного числа или нормы, которая подходила бы для всех. Некоторые люди могут испытывать удовольствие и положительные эффекты от регулярного секса несколько раз в неделю, в то время как другие могут реже или чаще заниматься сексом.

— Важно понимать, что качество и удовлетворение взаимодействия между партнерами так же важны, как и количество. Если оба партнера испытывают взаимное удовлетворение, то частота не так важна, — говорит сексолог.

Основной принцип — найти баланс, который соответствует вашим потребностям, физическому состоянию и уровню комфорта. Важно учитывать физическую и эмоциональную готовность, а также понимание и согласие обоих партнеров.