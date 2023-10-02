Военнослужащий с позывным Крейзи рассказывает, как в этом году в апреле сменил гражданское дело на военное.

— Я обычный гражданский человек — занимался пчеловодством. Отношения к военному делу не имел, — говорит военнослужащий.

Добровольно мобилизовался в Одесской области, откуда родом, получил подготовку в учебных центрах и отправился воевать на Запорожское направление — пулеметчиком десантно-штурмового подразделения.

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Ранение получил две недели назад.

— Получил ранение на направлении Работино — Вербовое. 3 осколочные. Мы штурмовали окопы, закрепились, но нас начали крыть минометом, потом, когда мы уже шли на эвак, по нам начал работать дрон сбросами 21, — рассказывает военный.

Боец говорит, тогда был ранен с побратимами и выйти с позиций удалось не сразу. Поэтому ждали пока посереет.

— Я с побратимом Вороном шли вдвоем раненые, иначе эвак не может подъехать, — рассказывает мужчина.

В больницу в Днепре боец попал после стабпункта.

Здесь медики осмотрели раны и констатировали — два осколка извлекать нельзя. Поэтому боец сейчас получает противовоспалительную терапию и перевязки.

Он рассказывает, что в левом боку живота, плеча можно пачку спичек спрятать. Там вырвана рана от 120-го. Осколок в правом плече и правом бедре — на всю жизнь, потому что очень глубоко.

На соседней кровати — Андрей. Он — профессиональный военный психолог.

Служил еще во время АТО, потом работал в гражданской сфере, а в прошлом году 24 февраля сразу мобилизовался.

Сейчас он заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению одной из бригад ВСУ, которая воюет на Бахмутском направлении.

— Все, что касается страхов, мотивации, жена бросила, дети не любят — это все моя история. То есть я не героический герой, который танки жрет, — говорит Андрей.

На больничную койку его уложила случайная травма, которая могла бы, если бы вовремя не среагировали, завершиться ампутацией. На похоронах побратима из-за слишком эмоционального состояния о камень сильно ударился.

— Из-за того, что это не боевое — я проигнорировал эту травму, а оно очень сильно загноилось, из ноги отсасывают эту всю беду, — рассказывает Андрей.

Из-за глубокого поражения к ноге Андрея прикреплен специальный ВАК-аппарат, который помогает очищать рану и ускоряет ее заживление.

— Некоторые раны нельзя закрыть сразу из-за дефекта и загрязненности. Именно этот пациент лечился и продолжает лечиться методом отрицательного давления, или ВАК-терапии, — рассказывает ортопед-травматолог Василий.

Врач уверяет, что дефект нужно закрыть как можно скорее, чтобы Андрей мог вернуться к бою.

Андрею понадобится несколько ВАК-терапий по несколько дней, чтобы стянуть рану и закрыть кожный дефект.

Ортопед-травматолог Василий за свои два года фактически военной практики говорит — тяжелее всего бойцы переживают ранения конечностей. Очень много вопросов и о доставании обломков — не все они достаются. Также очень тяжело воспринимают, конечно, ампутации.

— И, видимо, различные открытые переломы, которые потом за собой влекут контрактуры и ограничения движений, — добавляет Василий.

Всех, кого можно быстрее вылечить — долечивают здесь, других бойцов после стабилизации переводят в другие больницы.

Раненые говорят — на этапе выздоровления уже планируют возвращение на передовую.