Врачи Национального реабилитационного центра Незламні обещают вернуть защитнику не только слух, но и чувствительность и подвижность кисти, которые он потерял из-за ранения.

26-летний воин Сергей Криворучко родом из Шепетовки. До войны работал на агрофирме. С началом полномасштабного вторжения был мобилизован в десантно-штурмовые войска, где стал командиром аэромобильного взвода.

Подразделение Сергея воевало преимущественно на Донецком направлении. В этом году, в первые дни осени, командир взвода Криворучко получил тяжелое ранение.

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Многие побратимы Сергея в тот день погибли.

— Я помню, как прилетает снаряд в метре от меня, от мощного взрыва теряю слух. Полностью был дезориентирован, ничего не слышал, — рассказывает Сергей.

Без слуха, с множественными осколочными ранениями ему все же удается выбраться с поля боя и добраться до побратимов, которые и оказали ему первую помощь.

Затем эвакуация, ближайший стабилизационный пункт в Донецкой области, госпиталь в Днепре и в конце концов — Львов и Центр Незламні.

Львовские врачи провели дополнительные обследования раненого и нашли осколок, который повредил срединный нерв в руке Сергея.

Из-за этого ранения защитник не чувствует кисть и не может ею двигать.

В ходе первого этапа лечения хирурги Центра провели операцию и достали обломок, который задел нерв. А для того, чтобы восстановить чувствительность и подвижность, Сергею необходима будет дополнительная операция на руке.

Ее проведут только после полного заживления раны.

Над возвращением слуха хирурги-отоларингологи тоже начнут работать после успешного лечения ран.

Только тогда станет возможной реконструктивная операция по восстановлению поврежденных барабанных перепонок.

Сергей готов к борьбе. Настроение и мотивация у парня есть, ведь его поддерживает семья и любимая девушка.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова