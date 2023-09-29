Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Без слуха, с тяжелым ранением вытащили с поля боя: Во Львове обещают, боец будет слышать и чувствовать руки

29 сентября 2023, 11:48
Валентина Андрейко журналіст
поранений і лікарі

Врачи Национального реабилитационного центра Незламні обещают вернуть защитнику не только слух, но и чувствительность и подвижность кисти, которые он потерял из-за ранения.

26-летний воин Сергей Криворучко родом из Шепетовки. До войны работал на агрофирме. С началом полномасштабного вторжения был мобилизован в десантно-штурмовые войска, где стал командиром аэромобильного взвода.

Подразделение Сергея воевало преимущественно на Донецком направлении. В этом году, в первые дни осени, командир взвода Криворучко получил тяжелое ранение.

Сейчас смотрят

Многие побратимы Сергея в тот день погибли.

— Я помню, как прилетает снаряд в метре от меня, от мощного взрыва теряю слух. Полностью был дезориентирован, ничего не слышал, — рассказывает Сергей.

Без слуха, с множественными осколочными ранениями ему все же удается выбраться с поля боя и добраться до побратимов, которые и оказали ему первую помощь.

Затем эвакуация, ближайший стабилизационный пункт в Донецкой области, госпиталь в Днепре и в конце концов — Львов и Центр Незламні.

Львовские врачи провели дополнительные обследования раненого и нашли осколок, который повредил срединный нерв в руке Сергея.

Из-за этого ранения защитник не чувствует кисть и не может ею двигать.

В ходе первого этапа лечения хирурги Центра провели операцию и достали обломок, который задел нерв. А для того, чтобы восстановить чувствительность и подвижность, Сергею необходима будет дополнительная операция на руке.

Ее проведут только после полного заживления раны.

Над возвращением слуха хирурги-отоларингологи тоже начнут работать после успешного лечения ран.

Только тогда станет возможной реконструктивная операция по восстановлению поврежденных барабанных перепонок.

Сергей готов к борьбе. Настроение и мотивация у парня есть, ведь его поддерживает семья и любимая девушка.

Читайте также:
Без слуха, с тяжелым ранением вытащили с поля боя: Во Львове обещают, боец будет слышать и чувствовать рукиИндивидуальные импланты: 40% раненых бойцов нуждаются в восстановлении костей

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова

Теги
Война в Украине Незламні реабілітація
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь