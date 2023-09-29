Лікарі Національного реабілітаційного центру Незламні обіцяють повернути захисникові не лише слух, а й чутливість та рухливість кисті, які він втратив через поранення.

26-річний захисник Сергій Криворучко родом з Шепетівки. До війни працював на агрофірмі. З початком повномасштабного вторгнення був мобілізований у десантно-штурмові війська, де став командиром аеромобільного взводу.

Підрозділ Сергія воював переважно на Донецькому напрямку. Цьогоріч, у перші дні осені, командир взводу Криворучко отримав важке поранення.

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Багато побратимів Сергія в той день загинули.

– Я пам’ятаю, як прилітає снаряд за метр від мене, і від потужного вибуху втрачаю слух. Повністю був дезорієнтований, нічого не чув, – розповідає Сергій.

Без слуху, з множинними осколковими пораненнями йому все ж вдалось вибратися з поля бою та дістатися до побратимів, які й надали йому першу допомогу.

Потім евакуація, найближчий стабілізаційний пункт на Донеччині, шпиталь у Дніпрі та, зрештою, Львів і Центр Незламні.

Львівські лікарі провели додаткові обстеження пораненого та знайшли уламок, який пошкодив серединний нерв у руці Сергія.

Через це поранення захисник не відчуває кисть та не може нею рухати.

Під час першого етапу лікування хірурги центру провели операцію та дістали уламок, який зачепив нерв. А для того щоби відновити чутливість та рухливість, Сергієві необхідна буде додаткова операція на руці.

Її проведуть лише після повного загоєння рани.

Над поверненням слуху хірурги-отоларингологи теж почнуть працювати після успішного лікування ран.

Тільки тоді стане можливою реконструктивна операція з відновлення пошкоджених барабанних перетинок.

Сергій готовий до боротьби. Настрій і мотивація у хлопця є, адже його підтримує родина та кохана дівчина.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова