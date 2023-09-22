Українські військові медики впроваджують інноваційну технологію для відновлення поранених воїнів зі складними ушкодженнями верхніх кінцівок.

За даними останніх звітів, близько 40% поранених воїнів мають серйозні травми кінцівок, з яких значна частина потребує відновлення кісткової тканини.

Підполковник медичної служби, начальник травматологічного відділення, Юрій Лазаренко розповів про важкі випадки поранень м’язів плечового поясу та кісткової тканини верхніх кінцівок, які надходили до лікувальних закладів вже влітку минулого року.

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Часто були відсутні частини м’язів, кістки або суглоб, що ускладнює процес відновлення функцій рук.

Завдяки індивідуальним титановим імплантам, вироблених за допомогою 3D-технологій, воїни отримують шанс на повноцінне відновлення функцій верхніх кінцівок.

Цей метод вже успішно використовується для порятунку та відновлення руки поранених воїнів.

Процес створення індивідуального титанового імпланта складається з кількох етапів.

Спочатку хірурги розробляють технічне завдання, враховуючи конкретну ситуацію пацієнта.

Після цього інженери створюють 3D-модель та макет імпланту, враховуючи всі індивідуальні особливості.

Лікар вносить свої корективи до проекту, щоб забезпечити максимально точне відновлення функцій руки пораненого.

Після цього імплант виготовляється з титану. Саме цей матеріал найкраще інтегрується з кісткою.

Індивідуальні титанові імпланти дозволяють військовим травматологам відновити функції руки та плечового суглоба пацієнтів з надзвичайно складними травмами. Операції за цією методикою вже успішно пройшли деякі військові.

Сьогодні Командування Медичних Сил ЗСУ активно сприяє впровадженню сучасних технологій у лікування поранених воїнів, зокрема застосуванню індивідуальних титанових імплантів для відновлення верхніх кінцівок.

Один із тих поранених, кого вже пролікували за цією методикою, — стрілець 72-ї бригади Костянтин.

Костянтин отримав важку травму плеча в ході бойових дій. Після використання індивідуального титанового імпланту він почав поступово відновлювати функції своєї руки. Військовий інколи ще відчуває дискомфорт, але вже задоволений, бо може рухати кінцівкою.

Наразі українські військові травматологи готуються до проведення інших операцій за допомогою індивідуальних титанових імплантів, сподіваючись врятувати ще більше військових, які потребують відновлення верхніх кінцівок.

Джерело: Командування Медичних сил Збройних Сил України

Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України