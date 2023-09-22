Украинские военные медики внедряют инновационную технологию для восстановления раненых воинов со сложными повреждениями верхних конечностей.

По данным последних отчетов, около 40% раненых воинов имеют серьезные травмы конечностей, из которых значительная часть нуждается в восстановлении костной ткани.

Подполковник медицинской службы, начальник травматологического отделения, Юрий Лазаренко рассказал о тяжелых случаях ранений мышц плечевого пояса и костной ткани верхних конечностей, которые поступали в лечебные учреждения уже летом прошлого года.

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Часто отсутствовали части мышц, кости или сустав, что затрудняло процесс восстановления функций рук.

Благодаря индивидуальным титановым имплантам, произведенных с помощью 3D-технологий, воины получают шанс на полноценное восстановление функций верхних конечностей.

Этот метод уже успешно используется для спасения и восстановления руки раненых воинов.

Процесс создания индивидуального титанового импланта состоит из нескольких этапов.

Сначала хирурги разрабатывают техническое задание, учитывая конкретную ситуацию пациента.

После этого инженеры создают 3D-модель и макет импланта, учитывая все индивидуальные особенности.

Врач вносит свои коррективы в проект, чтобы обеспечить максимально точное восстановление функций руки раненого.

После этого имплант изготавливается из титана. Именно этот материал лучше всего интегрируется с костью.

Индивидуальные титановые импланты позволяют военным травматологам восстановить функции руки и плечевого сустава пациентов с чрезвычайно сложными травмами. Операции по этой методике уже успешно прошли некоторые военные.

Сегодня командование Медицинских сил ВСУ активно способствует внедрению современных технологий в лечение раненых воинов, в частности применению индивидуальных титановых имплантов для восстановления верхних конечностей.

Один из тех раненых, кого уже пролечили по этой методике, — стрелок 72 бригады Константин.

Константин получил тяжелую травму плеча в ходе боевых действий. После использования индивидуального титанового импланта он начал постепенно восстанавливать функции своей руки. Военный иногда еще испытывает дискомфорт, но уже доволен, потому что может двигать конечностью.

Сейчас украинские военные травматологи готовятся к проведению других операций с помощью индивидуальных титановых имплантов, надеясь спасти еще больше военных, нуждающихся в восстановлении верхних конечностей.

Источник: Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины

Фото: Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины