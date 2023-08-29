После тяжелых боевых действий, которые привели к серьезным ранениям, многие бойцы военных подразделений переживают сложный период реабилитации. Двое героев — 50-летний Александр и пограничник Андрей — уже ощутили на себе важную роль специализированных реабилитационных центров.

Александр, который служил в Вооруженных силах Украины, получил серьезные ранения в результате обстрела. Его правое колено и большой палец оказались тяжело поврежденными, это требовало многочисленных хирургических вмешательств. После долгого восстановления состояние Александра с каждым днем становится только лучше.

Андрей — доброволец, служил в Пограничных войсках. Он оказался в реабилитационном центре после минно-осколочного ранения. Сначала он самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь, а потом его забрал эвакуационный автомобиль. С мая боец в больнице, за это время у него было 3 операции и месяц реабилитации. Он доволен результатом.

— Если сюда я приехал на каталке, то здесь перешел на костыли и меня даже научили ходить без них, — рассказывает пограничник

Задача реабилитологов — помочь воинам пройти сложный путь восстановления. Они знают, что физические потери могут влиять на различные аспекты жизни, поэтому восстанавливают базовые навыки человека.

— Цели бывают разные и собственно они должны быть реальными потому что иногда пациенты требуют такого результата, что не всегда является реальным. Тогда сюда включаем психолога, нужно значительную работу сделать, чтобы действительно пациенту объяснить, что реально а что – нет, — рассказывает реабилитолог Тарас.

Работа реабилитационного центра заключается не только в физическом восстановлении бойцов, но и в предоставлении им психологической поддержки. Специализированная команда экспертов, включая реабилитологов, психологов и эрготерапевтов, работает в направлении возвращения бойцов к активной жизни и восстановления их психологического состояния.

Позитивный подход к восстановлению имеет ключевое значение. Бойцы учатся преодолевать физические ограничения и психологические барьеры. Анатолий Черенков, военный психолог, подчеркивает, что опыт, приобретенный на войне, должен стать мощным стимулом к планированию будущего.

Реабилитация становится совместным усилием, направленным на предоставление военным возможности вернуться к полноценной жизни.