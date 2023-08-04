Большая война дала мощный толчок к активному развитию в Украине такого медицинского направления, как реабилитация — как физическая, так и психологическая. Ведь с поля боя воины возвращаются не только с травмами и ранениями, но и с тяжелыми ментальными расстройствами.

Екатерина служит в 57 мотопехотной бригаде. Занимается бумажной работой. Впрочем, прошла со своим войском бои за юг и восток. Полномасштабная война застала военнослужащую в Лисичанске. В то время как ее дети находились на оккупированной Херсонщине.

— Когда мы стояли на Николаевщине, отбивая правый берег, больно было понимать, что ты всего в 50 км от родной Новой Каховки, — вспоминает Екатерина.

Сейчас защитница находится на реабилитации. Кроме физического восстановления, проходит психотерапию.

По словам врачей, чаще всего бойцам диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство, а вместе с ним тревожность, нарушение сна. Также воинам непросто адаптироваться к условно мирной жизни. Для этого психотерапевты работают и с их окружением.

— Им тяжело взаимодействовать со своей семьей, потому что они ментально меняются, а семья нет. Поэтому мы проводим онлайн-конференции с женами и мамами. С теми, кто приезжает, работаем непосредственно, — рассказывает психотерапевт Арина Боровик.

Специалисты говорят, что для эффективного физического и психологического восстановления бойцов необходимо создать благоприятную среду. Поэтому в этом клиническом санатории работают и “четвероногие врачи”.

Главная по зоотерапии здесь — овца Марта, которая свободно передвигается по медучреждению. Она — настоящая любимица бойцов.

Врачи говорят, что делают все, чтобы бойцы с травмами и ранениями восстанавливались эффективно и качественно. Для этого здесь есть все необходимое. Впрочем, чаще всего, физическая реабилитация невозможна без психологической.

По словам врача-психиатра, начальника группы психологической реабилитации Кирилла Иваненко, тяжело раненые воины обязательно консультируются психиатром и психологом для определения их потребности в объеме психологической помощи.

Развитие физического и психологического восстановления защитников — один из главных вызовов и приоритетов медицинской отрасли в Украине. Сами же бойцы говорят, что качественная реабилитация помогает им бороться дальше и работать на победу. Вот и Екатерина уже через несколько дней продолжит службу на востоке.