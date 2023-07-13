Верховная Рада приняла законопроект №9110, который предусматривает предоставление дополнительных социальных гарантий украинским военным, получившим инвалидность.

Законопроект поддержали 258 депутатов на пленарном заседании в четверг, 13 июля.

Согласно законопроекту, военным, получившим инвалидность в боевых действиях или в учебных центрах, частях в результате ударов врага предоставляется право на медпомощь.

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Кроме того, таким военным предоставляется статус лиц с инвалидностью вследствие войны. За семьями погибших воинов определяется соответствующий статус.

Ирина Геращенко из фракции Европейская солидарность сообщила в своем Telegram-канале, что законопроект предусматривает бессрочное признание группы инвалидности, предоставление бесплатной психологической помощи и реабилитации в Украине и за рубежом.

Источник: Ярослав Железняк