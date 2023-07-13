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Реабилитация за границей и бессрочная группа инвалидности: ВР предоставила дополнительные соцгарантии военным

13 июля 2023, 18:11
Валентина Андрейко журналіст
інвалід
Источник: ВР поддержала предоставление дополнительных соцгарантий воинам, получившим инвалидность на войне | Здоровье

Верховная Рада приняла законопроект №9110, который предусматривает предоставление дополнительных социальных гарантий украинским военным, получившим инвалидность.

Законопроект поддержали 258 депутатов на пленарном заседании в четверг, 13 июля.

Согласно законопроекту, военным, получившим инвалидность в боевых действиях или в учебных центрах, частях в результате ударов врага предоставляется право на медпомощь.

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Кроме того, таким военным предоставляется статус лиц с инвалидностью вследствие войны. За семьями погибших воинов определяется соответствующий статус.

Ирина Геращенко из фракции Европейская солидарность сообщила в своем Telegram-канале, что законопроект предусматривает бессрочное признание группы инвалидности, предоставление бесплатной психологической помощи и реабилитации в Украине и за рубежом.

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Источник: Ярослав Железняк

Теги
Верховная Рада люди з інвалідністю українські військові
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