Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9110, який передбачає надання додаткових соціальних гарантій українським війсковим, що отримали інвалідність.

Законопроєкт підтримали 258 депутатів на пленарному засіданні у четвер, 13 липня.

Згідно із ним, військовим, які отримали інвалідність у бойових діях або у навчальних центрах і частинах внаслідок ударів ворога надається право на меддопомогу.

Крім того, таким військовим надається статус осіб з інвалідністю внаслідок війни. За сім’ями загиблих воїнів визначається відповідний статус.

Ірина Геращенко з фракції Європейська солідарність повідомила у своєму Telegram‑каналі, що законопроєкт передбачає безстрокове визнання групи інвалідності, надання безоплатної психологічної допомоги та реабілітації в Україні й за кордоном.

Джерело: Ярослав Железняк