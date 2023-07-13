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Реабілітація за кордоном і безстрокова група інвалідності: ВР надала додаткові соцгарантії військовим

13 Липня 2023, 18:11
Валентина Андрейко журналістка
інвалід
Джерело: Depositphotos

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9110, який передбачає надання додаткових соціальних гарантій українським війсковим, що отримали інвалідність.

Законопроєкт підтримали 258 депутатів на пленарному засіданні у четвер, 13 липня.

Згідно із ним, військовим, які отримали інвалідність у бойових діях або у навчальних центрах і частинах внаслідок ударів ворога надається право на меддопомогу.

Крім того, таким військовим надається статус осіб з інвалідністю внаслідок війни. За сім’ями загиблих воїнів визначається відповідний статус.

Ірина Геращенко з фракції Європейська солідарність повідомила у своєму Telegram‑каналі, що законопроєкт передбачає безстрокове визнання групи інвалідності, надання безоплатної психологічної допомоги та реабілітації в Україні й за кордоном.

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Джерело: Ярослав Железняк

Теги
Верховна Рада люди з інвалідністю українські військові
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