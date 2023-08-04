Велика війна дала потужний поштовх до активного розвитку в Україні такого медичного напряму, як реабілітація – як фізична, так і психологічна. Адже з поля бою воїни повертаються не лише з травмами та пораненнями, а й із важкими ментальними розладами.

Катерина служить у 57 мотопіхотній бригаді. Займається паперовою роботою. Утім, пройшла зі своїм військом бої за південь і схід. Повномасштабна війна застала військовослужбовицю в Лисичанську. У той час її діти перебували на окупованій Херсонщині.

– Коли ми стояли на Миколаївщині, відбиваючи правий берег, боляче було розуміти, що ти всього за 50 км від рідної Нової Каховки, – згадує Катерина.

Нині захисниця перебуває на реабілітації. Окрім фізичного відновлення проходить психотерапію.

За словами лікарів, найчастіше бійцям діагностують посттравматичний стресовий розлад, а разом із ним тривожність, порушення сну. Також воїнам непросто адаптуватися до умовно мирного життя. Для цього психотерапевти працюють і з їхнім оточенням.

– Їм важко взаємодіяти зі своєю сім’єю, бо вони ментально змінюються, а сім’я ні. Тому ми проводимо онлайн-конференції з дружинами та мамами. З тими, хто приїжджає, працюємо безпосередньо, – розповідає психотерапевтка Аріна Боровик.

Фахівці кажуть, що для ефективного фізичного та психологічного відновлення бійців, необхідно створити сприятливе для цього середовище. Тому в цьому клінічному санаторії працюють і “чотирилапі лікарі”.

Головна за зоотерапію тут – вівця Марта, яка вільно пересувається медзакладом. Вона – справжня улюблениця бійців.

Лікарі кажуть, що роблять усе, аби бійці з травмами та пораненнями відновлювалися ефективно та якісно. Для цього тут є все необхідне. Утім, найчастіше, фізична реабілітація неможлива без психологічної.

За словами лікаря-психіатра, начальника групи психологічної реабілітації Кирила Іваненка, тяжко поранені воїни обов’язково консультуються психіатром і психологом для визначення їхньої потреби в обсязі психологічної допомоги.

Розвиток фізичного та психологічного відновлення захисників – один із головних викликів і пріоритетів медичної галузі в Україні. Самі ж бійці кажуть, що якісна реабілітація допомагає їм боротися далі та працювати на перемогу. Ось і Катерина вже за кілька днів продовжить службу на сході.