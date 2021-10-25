В Украине дополнительной дозой вакцины от коронавируса рекомендуют прививаться определенным категориям населения. Это люди, которые имеют риск слабого иммунного ответа на стандартный курс вакцинации.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 25 октября. По его словам, национальная техническая группа экспертов сформировала рекомендации по введению так называемой дополнительной дозы.

— Если говорить о деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния, — говорит Кузин.

Санврач отметил, что в Украине пока не приняли решение о введении бустерной дозы вакцины от коронавируса.

Он утверждает, что в стране будут использовать стандартные рекомендации по сочетанию вакцин. Разрешено смешивание мРНК-вакцин с мРНК-вакцинами, а также сочетание AstraZeneca с мРНК-вакциной.

По словам Кузина, отказать в проведении вакцинации от Covid-19 могут, если специалист заметит симптомы вируса или же подозрения на инфицирование. Человек сможет прийти на прививку уже после того, как будет здоровым.

По состоянию на 24 октября в Украине от коронавируса прививку получил 101 331 человек. Одной дозой вакцинировались 75 240 человек, полностью иммунизированы — 26 091 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 8 965 694 человека, из них получили одну дозу – 8 965 692 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 989 668 человек. Подробнее о вакцинации в Украине — читайте на Фактах ICTV.