В Україні додатковою дозою вакцини від коронавірусу рекомендують щеплюватися певним категоріям населення. Це люди, які мають ризик слабкої імунної відповіді на стандартний курс вакцинації.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 25 жовтня. За його словами, Національна технічна група експертів сформувала рекомендації щодо введення так званої додаткової дози.
– Якщо говорити про деталі, то вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани, – каже Кузін.
Санлікар зазначив, що в Україні поки що не ухвалили рішення щодо введення бустерної дози вакцини від коронавірусу.
Він стверджує, що у країні використовуватимуть стандартні рекомендації щодо поєднання вакцин. Дозволено змішування мРНК-вакцин з мРНК-вакцинами, а також поєднання AstraZeneca з мРНК-вакциною.
За словами Кузіна, відмовити у проведенні вакцинації від Covid-19 можуть, якщо спеціаліст помітить симптоми вірусу або ж є підозри на інфікування. Людина зможе прийти на щеплення вже після того, як буде здоровою.
Станом на 24 жовтня в Україні від коронавірусу щеплення отримала 101 331 людина. Однією дозою вакцинувалися 75 240 людей, повністю імунізовані – 26 091 людина.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 людини, з них отримали одну дозу – 8 965 692 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 989 668 людей. Детальніше про вакцинацію в Україні – читайте на Фактах ICTV.