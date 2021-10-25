В Україні додатковою дозою вакцини від коронавірусу рекомендують щеплюватися певним категоріям населення. Це люди, які мають ризик слабкої імунної відповіді на стандартний курс вакцинації. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 25 жовтня. За його словами, Національна технічна група експертів сформувала рекомендації щодо введення так званої додаткової дози.

– Якщо говорити про деталі, то вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани, – каже Кузін.

Санлікар зазначив, що в Україні поки що не ухвалили рішення щодо введення бустерної дози вакцини від коронавірусу.

Він стверджує, що у країні використовуватимуть стандартні рекомендації щодо поєднання вакцин. Дозволено змішування мРНК-вакцин з мРНК-вакцинами, а також поєднання AstraZeneca з мРНК-вакциною.