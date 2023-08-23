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Донором стала родная сестра: в Британии провели первую трансплантацию матки

23 августа 2023, 08:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операція
Источник: Pexels

В Великобритании хирурги провели первую трансплантацию матки, открыв тем самым возможность рожать десяткам бесплодных женщин. Донором органа стала 40-летняя сестра пациентки, у которое двое собственных детей.

По словам медиков, 34-летняя женщина невероятно счастлива от успеха девятичасовой операции. Теперь она планирует родить двоих детей с помощью ЭКО.

— Пациентка на седьмом небе от счастья и надеется, что сможет родить не одного, а двух детей. Ее матка функционирует идеально, и мы очень внимательно следим за ее прогрессом, — отметила хирург-консультант Оксфордского центра трансплантации Изабель Кирога.

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Во всем мире было проведено более 90 трансплантаций матки, в том числе в Швеции, США, Саудовской Аравии, Турции, Китае, Чехии, Бразилии, Германии, Сербии и Индии, причем в большинстве случаев с участием живого донора. В результате на свет появилось около 50 малышей.

Осенью этого года планируется провести вторую трансплантацию матки, при этом много пациенток находятся на стадии подготовки. Хирурги имеют разрешение на 10 операций с участием доноров со смертью мозга и пять с использованием живых доноров.

Женщина, получившая матку, родилась с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (MRKH), редким заболеванием, которым страдает примерно одна из каждых 5 000 женщин.

При MRKH у женщин недоразвито влагалище и недоразвита или отсутствует матка. Первым признаком заболевания является отсутствие менструации, однако яичники целы и по-прежнему функционируют, производя яйцеклетки и женские гормоны, что делает возможным зачатие с помощью лечения бесплодия.

Трансплантация также может помочь женщинам, родившимся без функционирующей матки, а также тем, кто потерял орган из-за рака или других заболеваний.

Хирурги также надеются использовать живых доноров, которые не являются родственниками, но альтруистически предлагают свои органы.

Источник
The Guardian
Теги
Безпліддя Великобритания Медики Операция
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