У Великій Британії хірурги провели першу трансплантацію матки, відкривши тим самим можливість народжувати десяткам безплідних жінок. Донором органу стала 40-річна сестра пацієнтки, у якої двоє власних дітей.

За словами медиків, 34-річна жінка неймовірно щаслива від успіху дев’ятигодинної операції. Тепер вона планує народити двох дітей за допомогою ЕКЗ.

– Пацієнтка на сьомому небі від щастя і сподівається, що зможе народити не одного, а двох дітей. Її матка функціонує ідеально, і ми дуже уважно стежимо за її прогресом, – зазначила хірург-консультант Оксфордського центру трансплантації Ізабель Кірога.

У всьому світі було проведено понад 90 трансплантацій матки, зокрема у Швеції, США, Саудівській Аравії, Туреччині, Китаї, Чехії, Бразилії, Німеччині, Сербії та Індії, причому в більшості випадків за участю живого донора. У результаті на світ з’явилося близько 50 малюків.

Восени цього року планується провести другу трансплантацію матки, при цьому багато пацієнток перебувають на стадії підготовки. Хірурги мають дозвіл на 10 операцій за участю донорів зі смертю мозку і п’ять із використанням живих донорів.

Жінка, яка отримала матку, народилася із синдромом Майєра-Рокітанського-Кюстера-Гаузера (MRKH), рідкісним захворюванням, на яке страждає приблизно одна з кожних 5 000 жінок.

За MRKH у жінок недорозвинена піхва і недорозвинена або відсутня матка. Першою ознакою захворювання є відсутність менструації, проте яєчники цілі та, як і раніше, функціонують, виробляючи яйцеклітини і жіночі гормони, що робить можливим зачаття за допомогою лікування безпліддя.

Трансплантація також може допомогти жінкам, які народилися без функціонуючої матки, а також тим, хто втратив орган через рак або інші захворювання.

Хірурги також сподіваються використовувати живих донорів, які не є родичами, але альтруїстично пропонують свої органи.