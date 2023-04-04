Згідно з 98-сторінковим звітом, опублікованим Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), близько 17,5% дорослого населення світу, приблизно кожна шоста людина, в якийсь момент свого життя зіткнеться з безпліддям. Ці цифри є першими оцінками поширеності безпліддя більш ніж за десятиліття.

– Звіт розкриває важливу істину – безпліддя не робить відмінностей, – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, це показує масштаб безпліддя як проблеми суспільної охорони здоров’я в усьому світі та вказує на нагальну необхідність розширення доступу до профілактики, діагностики та лікування.

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Нові оцінки ґрунтуються на більш ніж 100 дослідженнях, проведених у період з 1990 до 2021 роки.

Показники співвідносні для країн із високим, середнім і низьким рівнем доходу, що дає змогу припустити, що безпліддя є серйозною проблемою для здоров’я в кожній спільноті, країні та регіоні світу.

У доповіді йдеться, що безпліддя – це захворювання чоловічої або жіночої репродуктивної системи, що визначається неможливістю настання вагітності після 12 і більше місяців регулярних незахищених статевих контактів.

– Причини безпліддя різноманітні й часто складні, і це те, з чим стикаються як чоловіки, так і жінки, – сказав Тедрос.

Гендиректор ВООЗ також зазначив, що в більшості країн лікування безпліддя переважно фінансується з приватних джерел, що часто призводить до величезних фінансових витрат людей, які прагнуть стати батьками.