Учені Інституту молекулярної біології та генетики (ІМБГ) здійснили важливе відкриття, що допоможе розібратися у генетичних механізмах складних статевих розладів, робити прогнози для діагностики таких хвороб та допоможе розробляти методи лікування чоловічого і жіночого безпліддя.

Учені ІМБГ виявили новий ген, порушення у роботі якого викликає збій статевого розвитку, а також низку ускладнень здоров’я, зокрема безпліддя.

Цей ген також “відповідальний” за виникнення онкологічних захворювань статевих органів.

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Над цією темою разом з колегами з Іспанії та Швейцарії працював колектив науковців на чолі з професором, д.б.н., завідувачкою лабораторії геноміки людини ІМБГ НАНУ Людмилою Лівшиць.

Ця робота цікава тим, що генетики використали живі моделі – мушки дрозофіли, на яких можна провести експерименти і дослідити тонкі молекулярні механізми порушень, що спостерігаються у людини.

Робота наукового колективу стосується фундаментальних досліджень, але вони відкривають перспективи застосування отриманих результатів у практичній медицині.

В редакційній анотації eLife сказано, що докази, які підтверджують висновки авторів, є переконливими, оскільки вони поєднують генетичні дані у пацієнта з дисгенезією гонад із даними, отриманими в генетичних експериментах на дрозофілі.

Ця робота буде цікава спеціалістам з біології розвитку, генетики людини і клінічним генетикам. Основною перевагою статті є передбачення того, що домен StART, який взаємодіє з ліпідами (але не домен GAP) DCL3/Cv-c, необхідний для розвитку яєчок, що відкриває нові перспективи в подальших дослідженнях.

Джерело: ІМБГ