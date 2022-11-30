Ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) совершили важное открытие, которое поможет разобраться в генетических механизмах сложных половых расстройств, делать прогнозы для диагностики таких болезней и разрабатывать методы лечения мужского и женского бесплодия.

Ученые ИМБГ обнаружили новый ген, нарушение в работе которого вызывает сбой полового развития, а также ряд осложнений здоровья, включая бесплодие.

Этот ген также “ответственный”за возникновение онкологических заболеваний половых органов.

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Над этой темой вместе с коллегами из Испании и Швейцарии работал коллектив ученых во главе с профессором, д.б.н., заведующей лабораторией геномики человека ИМБГ НАНУ Людмилой Лившиц.

Эта работа интересна тем, что генетики использовали живые модели – мушки дрозофилы, на которых можно провести эксперименты и исследовать тонкие молекулярные механизмы нарушений, которые наблюдаются у человека.

Работа научного коллектива касается фундаментальных исследований, но они открывают перспективы применения полученных результатов в практической медицине.

В редакционной аннотации eLife сказано, что доказательства, подтверждающие выводы авторов, убедительны, поскольку они сочетают генетические данные у пациента с дисгенезией гонад с данными, полученными в генетических экспериментах на дрозофиле.

Эта работа будет интересна специалистам по биологии развития, генетике человека и клиническим генетикам. Основным преимуществом статьи является предсказание того, что домен StART, взаимодействующий с липидами (но не домен GAP) DCL3/Cv-c, необходим для развития яичек, что открывает новые перспективы в дальнейших исследованиях.

Источник: ИМБГ