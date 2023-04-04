Согласно 98-страничному отчету, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), около 17,5% взрослого населения мира, примерно каждый шестой, в какой-то момент своей жизни столкнется с бесплодием. Эти цифры являются первыми оценками распространенности бесплодия более чем за десятилетие.

— Отчет раскрывает важную истину — бесплодие не делает различий, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, это показывает масштаб бесплодия как проблемы общественного здравоохранения во всем мире и указывается на настоятельную необходимость расширения доступа к профилактике, диагностике и лечению.

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Новые оценки основаны на более чем 100 исследованиях, проведенных в период с 1990 по 2021 год.

Показатели сопоставимы для стран с высоким, средним и низким уровнем дохода, что позволяет предположить, что бесплодие является серьезной проблемой для здоровья в каждом сообществе, стране и регионе мира.

В докладе говорится, что бесплодие — это заболевание мужской или женской репродуктивной системы, определяемое невозможностью наступления беременности после 12 и более месяцев регулярных незащищенных половых контактов.

— Причины бесплодия разнообразны и часто сложны, и это то, с чем сталкиваются как мужчины, так и женщины, — сказал Тедрос.

Гендиректор ВОЗ также отметил, что в большинстве стран лечение бесплодия в основном финансируется из частных источников, что часто приводит к огромным финансовым затратам людей, которые стремятся стать родителями.