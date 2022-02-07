Во Львове забеременела женщина, которой проблему с бесплодием помог побороть робот Da Vinci.

Об этом сообщили в первом территориальном медицинском объединении города Львов. В прошлом году в июле врачи прооперировали 19-летнюю пациентку из Тернопольской области.

Она обратилась в медучреждение с жалобами на постоянную тазовую боль, нарушение менструального цикла. Среди озвученных проблем было и то, что она не может забеременеть.

Врачи диагностировали у девушки дермоидную кисту правого яичника. Это доброкачественное опухолевое образование, преимущественно врожденное, которое в большинстве случаев нужно удалять. Чтобы сделать это максимально качественно и малотравматично, гинекологи совместно с хирургами применили роботическую систему Da Vinci.

Использование микроинструментов и 3D-изображения высокой четкости позволили ювелирно удалить кисту с помощью лишь нескольких маленьких проколов. А главное — специалистам удалось сохранить яичник.

После операции пациентка на второй день ушла домой, дальнейшее лечение проходило уже в домашних условиях.

4 февраля девушка приехала на контрольный осмотр к гинекологам и поделилась радостной новостью: она беременна семь недель. Чувствует себя хорошо. С момента операции до наступления беременности прошло всего пять месяцев.

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Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова