У Львові завагітніла жінка, якій проблему з безпліддям допоміг побороти робот Da Vinci.

Про це повідомили у Першому територіальному медичному об’єднанні міста Львів. Торік у липні лікарі прооперували 19-річну пацієнтку з Тернопільської області.

Вона звернулася у медустанову зі скаргами на постійний тазовий біль, порушення менструального циклу. Серед озвучених проблем було і те, що вона не може завагітніти.

Лікарі діагностували у дівчини дермоїдну кисту правого яйника. Це доброякісне пухлинне утворення, переважно вроджене, яке у більшості випадків потрібно видаляти. Щоб зробити це максимально якісно і малотравматично, гінекологи спільно з хірургами застосували роботичну систему Da Vinci.

Віконистання мікроінструментів та 3D-зображення високої чіткості дозволили ювелірно видалити кисту за допомогою лише декількох маленьких проколів. А головне – спеціалістам вдалося зберегти яйник.

Після операції пацієнтка на другий день пішла додому, подальше лікування проходила вже в домашніх умовах.

4 лютого дівчина приїхала на контрольний огляд до гінекологів і поділилася радісною новиною: вона вагітна сім тижнів. Почувається добре. Від моменту операції до настання вагітності минуло лише п’ять місяців.

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Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова