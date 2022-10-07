Американский трансплантолог Роберт Монтгомери совместно с командой врачей Центра трансплантологии Первого медобъединения Львова выполнил родственную пересадку почки. Это уже второй визит всемирно известного хирурга, который, кстати, и сам имеет трансплантированное сердце, во Львов.

61-летний львовянин Игорь Жукровский заболел почечной недостаточностью в 2015 году после гриппа. С этого времени он регулярно проходил стационарное лечение. А последние три года – еще и процедуру гемодиализа.

На помощь пришел родной брат, 62-летний Петр Жукровский, сам решил стать донором.

Сейчас смотрят

В результате двухчасовой операции по пересадке новая почка у реципиента заработала прямо на операционном столе.

Сегодня, на третий день после операции, Игорь чувствует себя хорошо и радуется, что теперь сможет жить без диализа. Также хорошо себя чувствует его брат, который поделился органом. Мужчины радуются успеху операции и мечтают о скором возвращении домой.

Удовлетворен результатом пересадки и сам Роберт Монтгомери:

– Все прошло хорошо, почка заработала сразу после восстановления кровотока. Хирургия и медицина здесь отличная, хирурги технически очень умелые.

Монтгомери подчеркнул, что он здесь больше для того, чтобы предложить поддержку и дать понять украинским врачам, что их коллеги в Соединенных Штатах с ними в это нелегкое для Украины время.

Он добавил, что очень рад к нам вернуться и приехал не с пустыми руками. Врач привез из США большое количество нужных хирургических инструментов для применения новых техник нашими врачами.

– Роберт Монтгомери показывает нам технику, используемую в США, делится с нами опытом, учит нас новым технологиям. Поэтому мы благодарны ему, — отметил гендиректор Первого медобъединения Львова Олег Самчук.

В общей сложности медики Центра трансплантологии больницы Святого Пантелеймона выполнили уже 110 пересадок почек. Только в этом году уже 50 таких операций. Из них 34 – родственные и 16 – посмертные.

Источник: Первое медобъединение Львова

Фото: Первое медобъединение Львова