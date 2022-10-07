Американський трансплантолог Роберт Монтгомері спільно з командою лікарів Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова виконав родинну пересадку нирки. Це вже другий візит всесвітньовідомого хірурга, який, до речі і сам має трансплантоване серце, до Львова.

61-річний львів’янин Ігор Жукровський захворів на ниркову недостатність у 2015 році після грипу. З того часу він регулярно проходив стаціонарне лікування. А останні три роки – ще й процедуру гемодіалізу.

На допомогу прийшов рідний брат, 62-річний Петро Жукровський, який сам вирішив стати донором.

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В результаті двогодинної операції з пересадки нова нирка у реципієнта запрацювала просто на операційному столі.

Сьогодні, третього дня після операції, пан Ігор почувається добре та радіє, що тепер зможе жити без діалізу. Також добре себе почуває його брат, який поділився органом. Чоловіки радіють успіху операції та мріють про швидке повернення додому.

Задоволений результатом пересадки й сам Роберт Монтгомері:

– Все пройшло добре, нирка запрацювала відразу після відновлення кровотоку. Хірургія та медицина тут чудова, хірурги технічно дуже вмілі.

Монтгомері наголосив, що він тут більше для того, щоб запропонувати підтримку та дати зрозуміти українським лікарям, що їхні колеги у Сполучених Штатах із ними у цей нелегкий для України час.

Він додав, що дуже радий до нас повернутися і приїхав він не з пустими руками. Лікар привіз зі США значну кількість потрібних хірургічних інструментів для застосування нових технік нашими лікарями.

– Роберт Монтгомері показує нам техніку, яку використовують в США, ділиться з нами досвідом, вчить нас нових технологій. Тому ми вдячні йому, – зазначив гендиректор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук.

Загалом медики Центру трансплантології лікарні Святого Пантелеймона виконали вже 110 пересадок нирок. Лише у цьому році – вже 50 таких операцій. З них 34 – родинні та 16 – посмертні.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Фото: Перше медоб’єднання Львова