Чтобы спасти маленького украинца, который борется с редким синдромом Гурлера, несмотря на войну и сложную логистику, из США рекордно быстро доставили донорские клетки костного мозга.

Диме едва исполнился годик, а сложное заболевание обмена веществ уже угрожало его жизни. Спасти ребенка могла только трансплантация костного мозга. Но найти подходящего донора было сложно.

Донора-спасителя для мальчика нашли аж за океаном — в США. Мужчине, который вызвался помочь Диме, 26 лет. Все понимали, что доставить донорские клетки костного мозга за тысячи километров в охваченную войной Украину вряд ли удастся за 72 часа. Этот срок — международный максимальный стандарт.

Сейчас смотрят

Но произошло невероятное — клетки доставили в столичный Охматдет всего за 42 часа! К этому приложили усилия многие люди и организации, в том числе и благотворительный фонд Таблеточки.

Врачи-гематологи клиники уже сделали спасительную трансплантацию костного мозга 1-летнему Диме. Живи, малыш!

Фото: МОЗ