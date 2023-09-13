Щоб врятувати маленького українця, який бореться із рідкісним синдромом Гурлера, попри війну і складну логістику, із США рекордно швидко доставили донорські клітини кісткового мозку.

Дмитрику ледь виповнився один рік, а складне захворювання обміну речовин вже загрожувало його життю. Врятувати дитину могла лише трансплантація кісткового мозку. Але знайти підходящого донора було складно.

Донора-рятівника для хлопчика знайшли аж за океаном – у США. Чоловіку, який зголосився допомогти Дмитрику, 26 років.

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Усі розуміли, що доставити донорські клітини кісткового мозку за тисячі кілометрів у охоплену війною Україну навряд чи вдасться за 72 години. Цей термін – міжнародний максимальний стандарт.

Але сталося неймовірне – клітини доставили в столичний Охматдит усього за 42 години! До цього доклали зусилля багато людей і організацій, зокрема і благодійний фонд Таблеточки.

Лікарі-гематологи клініки вже зробили рятівну трансплантацію кісткового мозку 1-річному Дмитру. Живи, дитино!

Фото: МОЗ