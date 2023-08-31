Остеогенна саркома кістки вважається одним з найбільш агресивних онкологічних захворювань. Саме такий діагноз встановили 9-річній Стасі, яка мала скарги на біль у руці.

Після обстеження, лікування та хіміотерапії дівчинку прооперували в Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит. Уражену плечову кістку (114 мм) замінили на здорову та відновили кровопостачання.

Протягом операції, що тривала 7 годин, медики постійно перевіряли життєві показники дитини та проводили інфузійну терапію. Для максимальної візуалізації тканин та судин хірурги використовували сучасний мікроскоп. Стабільна гемодинаміка дозволила анестезіологам не застосовувати симпатоміметичні препарати.

Це вже 20 операція такого плану, яку провели медики відділення мікрохірургії Охматдит.

Наразі Стася проходить реабілітацію в палаті, де поряд із мамою грається з улюбленими іграшками і, як будь-який сучасний підліток, проводить час із телефоном.

Джерело і фото: НДСЛ Охматдит