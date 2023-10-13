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Помощь онкобольным и паллиативным пациентам: почему закон о легализации медканнабиса так важен

13 октября 2023, 13:50
Марина Мелехова редактор
медичний канабіс
Источник: Unsplash

Законопроект о легализации медицинского каннабиса получил поддержку в Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, и уже рекомендован для принятия во втором чтении и в целом.

Документ предусматривает регулирование оборота растений рода конопли в медицинских, промышленных и научных целях.

Медицинский каннабис как дополнительное обезболивание поможет существенно облегчить жизнь онкобольных и паллиативных пациентов, страдающих отсутствием аппетита, тошнотой и бессонницей.

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Кроме того, лекарства на основе каннабиса уменьшают тревожность и улучшают состояние при постравматических расстройствах и приступах эпилепсии.

Министерство соцполитики отметило, что социальная помощь направлена прежде всего на решение проблем, с которым сталкиваются украинцы, но оставляет при этом право принимать те или иные решения самостоятельно.

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Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Закон медична допомога медицинский каннабис онкохворі хвороби
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