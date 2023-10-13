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Допомога онкохворим і паліативним пацієнтам: чому закон про легалізацію медканабісу такий важливий

13 Жовтня 2023, 13:50
Марина Мелехова редактор
медичний канабіс
Джерело: Unsplash

Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу отримав підтримку у Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації і вже рекомендований для ухвалення в другому читанні та в цілому.

Документ передбачає регулювання обігу рослин роду конопель у медичних, промислових і наукових цілях.

Медичний канабіс, як додаткове знеболення, допоможе суттєво полегшити життя онкохворих та паліативних пацієнтів, які страждають на відсутність апетиту, нудоту та безсоння.

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Крім того, ліки на основі канабісу зменшують тривожність і покращують стан при постравматичних розладах та нападах епілепсії.

Міністерство соцполітики наголосило, що соціальна допомога спрямована насамперед на вирішення проблем, з яким стикаються українці, але залишає водночас право приймати ті чи інші рішення самостійно.

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Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Закон медична допомога медичний канабіс онкохворі хвороби
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