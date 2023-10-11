Законопроєкт № 7457 Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності схвалений до другого читання.

Парламентський комітет з питань здоров’я нації опрацював понад 800 правок, внесених народними депутатами.

Онкопацієнти і ті, хто страждає на інші важкі захворювання, з ухваленням цього закону отримають доступ до такого необхідного лікування і знеболення.

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Водночас законопроєкт дозволить створити механізм для контрольованого використання рослин роду коноплі (Cannabis) в медицині та науці.

Документ передбачає заборону реалізації (відпуску) рослин канабісу та продуктів їхнього перероблення з будь-яким вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК) для рекреаційного вживання.

Культивувати рослини у закритому ґрунті зможуть юридичні особи за умови цілодобового відеоспостереження у режимі реального часу. До відеокамер матиме доступ Нацполіція.

Кожна рослина, кожна партія продуктів перероблення, одиниця фасованої продукції, пакування лікарського засобу маркуватуметься спеціальним QR-кодом.

Ліки на основі медичних конопель відпускатимуть лише за призначенням лікаря, за електронним рецептом відповідно до медичних показань.

Законопроєкт передбачає, що мінімальний вміст тетрагідроканабінолу у медичних коноплях мусить становити 0,3%.

Сировина із вмістом ТГК нижчим за мінімальний рівень вважатиметься промисловими коноплями і не застосовуватиметься для виробництва лікарських засобів.

Лабораторний контроль вмісту ТГК здійснюватимуть тільки у державних спеціалізованих лабораторіях – МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мін’юсту, Держлікслужби.