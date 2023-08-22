Профільний парламентський комітет не підтримав проєкт постанови Верховної Ради, який передбачає можливість закупівлі трьох незареєстрованих препаратів на основі медичного канабісу.

Згідно з висновком Комітету, йдеться про три препарати, до складу яких входить тетрагідроканабінол (ТГК) – дронабінол, набілон і набіксімолс.

Наразі в Україні не зареєстровано жодного лікарського засобу, виробленого на основі канабісу, оскільки жоден із відомих у світі виробників не подав відповідної заявки на їхню держреєстрацію.

Представляючи проєкт, його співавтор Юлія Тимошенко, зазначила, що постанова також передбачає негайне виділення коштів на закупівлю цих препаратів.

Однак, як заявив член Комітету здоров’я нації Дмитро Гурін, ці препарати неможливо закупити тому, що вони не зареєстровані в Україні.