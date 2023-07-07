Головний санітарний лікар України Ігор Кузін сьогодні, 7 липня, в ефірі телемарафону заявив про те, що МОЗ підтримує легалізацію в Україні лікарських препаратів на основі медичного канабісу.

– З боку Міністерства охорони здоров’я ми, безумовно, підтримуємо таку законодавчу ініціативу, – зазначив Ігор Кузін.

За словами головного санлікаря, наркотики вже використовуються в секторі охорони здоров’я для лікування хронічного болю та щодо паліативних пацієнтів.

Крім того Кузін зазначив, що велика кількість країн уже провели такі зміни у своєму законодавстві та визнали канабіс, який застосовується в медичних цілях.

Ігор Кузін наголосив, що після легалізації препаратів на основі канабісу лікування буде фокусуватися на терапії хронічного болю, а також неврологічних і психічних розладів, тобто там, де є доказова база щодо використання саме медичних конопель.

Джерело: телемарафон Єдині новини