Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сегодня, 7 июля, в эфире телемарафона заявил о том, что Минздрав поддерживает легализацию в Украине лекарственных препаратов на основе медицинского каннабиса.

— Со стороны Министерства здравоохранения мы, безусловно, поддерживаем такую ​​законодательную инициативу, — отметил Игорь Кузин.

По словам главного санврача, наркотики уже используются в секторе здравоохранения для лечения хронической боли и в отношении паллиативных пациентов.

Кроме того Кузин отметил, что большое количество стран уже провели такие изменения в своем законодательстве и признали каннабис, который применяется в медицинских целях.

Игорь Кузин подчеркнул, что после легализации препаратов на основе каннабиса лечение будет фокусироваться на терапии хронической боли, а также неврологических и психических расстройств, то есть там, где есть доказательная база по использованию именно медицинской конопли.

Источник: телемарафон Єдині новини