Профильный парламентский комитет не поддержал проект постановления Верховной Рады, который предусматривает возможность закупки трех незарегистрированных препаратов на основе медканнабиса.

Согласно заключению Комитета, речь идет о трех препаратах, в состав которых входит тетрагидроканнабинол (ТГК) — дронабинол, набилон и набиксимолс.

В настоящее время в Украине не зарегистрировано ни одно лекарственное средство, произведенное на основе каннабиса, так как ни один из известных в мире производителей не подал соответствующую заявку на их госрегистрацию.

Представляя проект, его соавтор Юлия Тимошенко, отметила, что постановление также предусматривает незамедлительное выделение средств на закупку этих препаратов.

Однако, как заявил член Комитета здоровья нации Дмитрий Гурин, эти препараты невозможно закупить потому, что они не зарегистрированы в Украине.