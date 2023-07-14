После деоккупации Крыма и легализации медицинского каннабиса в Украине это растение можно будет выращивать на территории полуострова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Напомним, что вчера, 13 июля, парламент Украины проголосовал в первом чтении законопроект о медицинском каннабисе.

— Идея выращивать медицинский каннабис в Крыму появилась еще в 2022 году, после чего была закреплена в итоговом документе Стратегии экономического восстановления Крыма, — пишет Тамила Ташева.

По ее словам, документ готовился в прошлом году ко II саммиту Крымской платформы, который состоялся 23 августа.

В документе указано, что после легализации медицинского каннабиса в Украине его могут выращивать в отдельных регионах Крыма. Также говорится о содействии производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорта его в другие страны, где это вещество легализовано.

Законопроект № 7457, за который Верховная Рада проголосовала в первом чтении, предлагает использовать каннабис и его смолы, экстракты и настойки из этого растения в медицинских и промышленных целях, а также в научной и научно-технической деятельности.

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По словам главы профильного Комитета ВР Михаила Радуцкого, документ предусматривает жесткий контроль со стороны Национальной полиции над выращиванием, производством и продажей лекарств на основе каннабиса.

Потребность в легализации каннабиса остро возникла после начала полномасштабного вторжения России для лечения ПТСР, который возникает у пострадавших на войне.

Источник: Тамила Ташева