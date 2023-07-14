Після деокупації Криму та легалізації медичного канабісу в Україні цю рослину можна буде вирощувати на території півострова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила постійний представник Президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Нагадаємо, що вчора, 13 липня, парламент України проголосував у першому читанні законопроєкт про медичний канабіс.

– Ідея вирощувати медичний канабіс у Криму з’явилася ще 2022 року, після чого була закріплена в підсумковому документі “Стратегії економічного відновлення Криму”, – пише Таміла Ташева.

За її словами, документ готувався минулого року до II саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня.

У документі зазначено, що після легалізації медичного канабісу в Україні його можуть вирощувати в окремих регіонах Криму. Також ідеться про сприяння виробництву медичних засобів на основі канабісу та експорту його в інші країни, де цю речовину легалізовано.

Законопроєкт №7457, за який Верховна Рада проголосувала в першому читанні, пропонує використовувати канабіс і його смоли, екстракти та настоянки з цієї рослини в медичних і промислових цілях, а також у науковій і науково-технічній діяльності.

За словами голови профільного Комітету ВР Михайла Радуцького, документ передбачає жорсткий контроль з боку Національної поліції над вирощуванням, виробництвом і продажем ліків на основі канабісу.

Потреба в легалізації канабісу гостро виникла після початку повномасштабного вторгнення Росії для лікування ПТСР, від якого страждають поранені та військові.

Джерело: Таміла Ташева