Врач скорой помощи в больнице Сакре-Кер в Монреале Алексис Курнуайе провел исследование, в ходе которого обнаружил, что прохожие с меньшей вероятностью делают сердечно-легочную реанимацию женщинам, у которых произошла остановка сердца в общественных местах, чем мужчинам.

По словам медика, это приводит к большему количеству смерти женщин от общей чрезвычайной ситуации со здоровьем.

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) сочетает в себе дыхание “рот в рот” и непрямой массаж сердца для перекачки крови в мозг людей, у которых перестало биться сердце. Эти меры потенциально предотвращают смерть до прибытия медицинской помощи.

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Группа канадских врачей попыталась понять, почему свидетели по-разному проводят СЛР мужчинам и женщинам. Они изучили записи об остановке сердца, произошедшие за пределами больниц в США и Канаде в период с 2005 по 2015 годы, в число которых вошли почти 40 тыс. пациентов.

В целом, по данным исследования, 54% пациентов получали СЛР от стороннего наблюдателя.

При остановке сердца в общественном месте, например, на улице, 61% женщин получал сердечно-легочную реанимацию от прохожего по сравнению с 68% мужчин.

— Одна из теорий заключалась в том, что прохожим на публике может быть неудобно прикасаться к женской груди без согласия, — сказал Курнуайе.

Кроме того, выяснилось, что женщины с меньшей вероятностью получали СЛР от случайного прохожего, чем мужчины, независимо от их возраста.

По словам Курнуайе, еще одной гипотезой является “барьер распознавания” у женщин, перенесших остановку сердца, которую часто представляют как нечто, что случается только с мужчинами.

Медик отметил, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы пролить свет на разрыв между мужчинами и женщинами, в частности, с использованием данных о тех, кто выполняет СЛР.