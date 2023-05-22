Ученые факультета наук о жизни и медицины Королевского колледжа Лондона провели интересный эксперимент, в котором принял участие 61 человек — здоровые, энергичные мужчины и женщины в возрасте от 65 до 80 лет.

Участникам эксперимента 12 недель ежедневно давали отвар из 26 граммов сублимированного порошка дикой черники. Это равносильно тому, что съесть от 75 до 80 целых ягод черники, или 178 граммов этой ягоды.

В то же время контрольной группе предлагали напиток-плацебо.

Прошло три месяца, и группа, которая смаковала чернику, продемонстрировала улучшение кратковременной памяти и более быстрое время реакции.

Участники этой группы удивили экспериментаторов способностью быстро запоминать списки слов и легко переключались с одного задания на другое. Кроме того, у них улучшилось систолическое кровяное давление и работа сосудов.

У второй группы ничего подобного не наблюдалось.

Секрет черники, по мнению исследователей, заключается в антоцианах, синих пигментах и полифенолах, которые улучшают кровоснабжение сердца и мозга.

Эти пигменты содержатся также в клубнике, малине, красном винограде и даже в фиолетовых овощах — синей капусте, баклажанах. Встречаются также в брокколи, груше и куркуме.

По словам доктора Аны Родригес-Матеос, которая руководила исследованием, когнитивные и кардиологические преимущества присущи не только диким сортам этой ягоды. Одомашненная черника имеет аналогичные свойства.

Источник: JPost