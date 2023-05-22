Учені факультету наук про життя і медицини Королівського коледжу Лондона провели цікавий експеримент, у якому взяла участь 61 людина – здорові, енергійні чоловіки та жінки віком від 65 до 80 років.

Учасникам експерименту 12 тижнів щодня давали відвар із 26 грамів сублімованого порошку дикої чорниці. Це рівносильно тому, що з’їсти від 75 до 80 цілих ягід чорниці, або 178 грамів цієї ягоди. Водночас контрольній груп пропонували напій-плацебо.

Минуло три місяці – і група, яка смакувала чорницями, продемонструвала поліпшення короткочасної пам’яті та швидший час реакції.

Учасники цієї групи здивували експериментаторів здатністю швидко запам’ятовувати списки слів і легко переключалися з одного завдання на інше. Крім того, у них покращився систолічний кров’яний тиск і робота судин.

У другої групи нічого такого не спостерігалося.

Секрет чорниці, на думку дослідників, полягає в антоціанах, синіх пігментах і поліфенолах, які покращують кровопостачання серця й мозку.

Ці пігменти містяться також у полуницях, малині, червоному винограді та навіть у фіолетових овочах – синій капусті, баклажанах. Зустрічаються також у броколі, груші та куркумі.

За словами доктора Ани Родрігес-Матеос, яка керувала дослідженням, когнітивні та кардіологічні переваги притаманні не лише диким сортам цієї ягоди. Одомашнена чорниця має аналогічні властивості.

Джерело: JPost