В программу Доступні ліки добавлено 232 препарата для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

Программа Доступні ліки

55 препаратов из перечня являются полностью бесплатными, за еще 177 придется частично доплатить.

Полный перечень препаратов реимбурсации есть по ссылке.

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Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться к врачу первичной медицинской помощи.

Врач после обследования поставит диагноз и выпишет рецепт на необходимые лекарства. Там он должен указать международное непатентованное название препарата (МНН).

Рецепт имеет срок действия 30 дней с момента выписки.

Где получить бесплатные лекарства

Получить лекарства можно в любой аптеке, которая имеет договор с НСЗУ. Они обозначаются наклейкой Доступні ліки.

Аптечный работник должен сообщить, какой препарат полностью бесплатный, а за какой необходимо доплатить. Стоимость лекарств компенсируется НСЗУ.

чат-ботом Спитай Гриця Чтобы найти ближайшую аптеку, имеющую договор с НСЗУ, пациенты могут воспользоваться дашбордом на сайте НСЗУ или. Можно позвонить и в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Источник: НСЗУ