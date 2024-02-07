Програма Доступні ліки
55 препаратів з переліку є повністю безоплатними, за ще 177 доведеться частково доплатити.
Повний перелік препаратів реімбурсації є за посиланням.
Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Лікар після обстеження поставить діагноз та випише рецепт на необхідні ліки. Там він має вказати міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).
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Рецепт має термін дії 30 днів з моменту виписування.
Де отримати безкоштовні ліки
Отримати ліки можна в будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ. Вони позначаються наліпкою Доступні ліки.
Аптечний працівник має повідомити, який препарат повністю безкоштовний, а за який необхідно доплатити. Вартість ліків компенсується НСЗУ.
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Джерело: НСЗУ