До програми Доступні ліки додано 232 препарати для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. Про це повідомили в Національній службі здоров’я України.

Програма Доступні ліки

55 препаратів з переліку є повністю безоплатними, за ще 177 доведеться частково доплатити.

Повний перелік препаратів реімбурсації є за посиланням.

Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Лікар після обстеження поставить діагноз та випише рецепт на необхідні ліки. Там він має вказати міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).

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Рецепт має термін дії 30 днів з моменту виписування.

Де отримати безкоштовні ліки

Отримати ліки можна в будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ. Вони позначаються наліпкою Доступні ліки.

Аптечний працівник має повідомити, який препарат повністю безкоштовний, а за який необхідно доплатити. Вартість ліків компенсується НСЗУ.

чатботом Спитай Гриця Щоб знайти найближчу аптеку, що має договір з НСЗУ, пацієнти можуть скористатися дашбордом на сайті НСЗУ або. Можна зателефонувати і до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Джерело: НСЗУ