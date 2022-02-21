Эксперты Службы здравоохранения Великобритании (NHS) призывают министров бороться с огромным ростом депрессии, тревоги, психозов и расстройств пищевого поведения после ударов Covid-19.

Кризис Covid-19 спровоцировал резкий рост числа людей, испытывающих проблемы с психическим здоровьем: 1,6 млн человек ожидают специализированного лечения, а еще 8 млн не могут попасть в список ожидания, но нуждаются в поддержке.

В некоторых частях страны специализированные психиатрические службы настолько перегружены, что поневоле “приходят в норму” даже самые серьезные случаи пациентов с риском самоубийства, членовредительства и голодания.

Министр здравоохранения Саджид Джавид, который признал, что уровень депрессии в стране почти удвоился с начала пандемии, сталкивается с необходимостью быстрой разработки комплексного плана для удовлетворения растущего спроса на психиатрическую помощь в Англии.

— Службы не готовы, чтобы адекватно справляться с тревожным ростом людей с жалобами на плохое психическое здоровье, — исполнительный директор Конфедерации NHS Мэтью Тейлор.

По его словам, прогнозы показывают, что 10 млн человек в Англии, в том числе 1,5 млн детей и подростков, будут нуждаться в новой или дополнительной поддержке своего психического здоровья в течение следующих трех-пяти лет.

Конфедерация NHS призывает к расширению отделений NHS для специализированной психиатрической помощи и масштабной кампании по набору персонала: каждая десятая должность консультанта-психиатра не заполнена.

Руководители здравоохранения также считают, что ключевой элемент плана восстановления должен включать в себя акцент на оказании ранней помощи детям и молодым людям с проблемами психического здоровья.

С начала пандемии количество детей и подростков, направленных за неотложной помощью в связи с расстройствами пищевого поведения, увеличилось на 72%, а число экстренных направлений детей младше 18 лет в кризисную помощь увеличилось на 52%.

Воздействие пандемии на психическое здоровье молодых людей невозможно переоценить, констатируют специалисты общественного здравоохранения.