Експерти служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) закликають міністрів боротися з величезним зростанням депресії, тривоги, психозів і розладів харчової поведінки після ударів Covid-19.

Криза Covid-19 спровокувала різке зростання числа людей, які відчувають проблеми з психічним здоров’ям: 1,6 млн осіб очікують на спеціалізоване лікування, а ще 8 млн не можуть потрапити до списку очікування, але потребують підтримки.

У деяких частинах країни спеціалізовані психіатричні служби настільки перевантажені, що мимоволі “приходять до норми” навіть найсерйозніші випадки пацієнтів з ризиком самогубства, членоушкодження і голодування.

Міністр охорони здоров’я Саджид Джавід, який визнав, що рівень депресії в країні майже подвоївся з початку пандемії, стикається з необхідністю швидкої розробки комплексного плану для задоволення зростаючого попиту на психіатричну допомогу в Англії.

– Служби не готові, щоб адекватно справлятися з тривожним зростанням людей зі скаргами на погане психічне здоров’я, – виконавчий директор Конфедерації NHS Метью Тейлор.

За його словами, прогнози показують, що 10 млн осіб в Англії, в тому числі 1,5 млн дітей і підлітків, потребуватимуть нової або додаткової підтримки свого психічного здоров’я протягом наступних трьох-п’яти років.

Конфедерація NHS закликає до розширення відділень NHS для спеціалізованої психіатричної допомоги та масштабної кампанії з набору персоналу: кожна десята посада консультанта-психіатра не заповнена.

Керівники охорони здоров’я також вважають, що ключовий елемент плану відновлення повинен включати в себе акцент на наданні ранньої допомоги дітям і молодим людям з проблемами психічного здоров’я.

З початку пандемії кількість дітей і підлітків, спрямованих за невідкладною допомогою у зв’язку з розладами харчової поведінки, збільшилася на 72%, а число екстрених направлень дітей молодше 18 років в кризову допомогу збільшилася на 52%.

Вплив пандемії на психічне здоров’я молодих людей неможливо переоцінити, констатують фахівці громадської охорони здоров’я.